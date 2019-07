Icardi-Napoli, Tuttosport: possibile telefonata di Ancelotti all'argentino la prossima settimana, ma l'argentino vuole solo l'Inter!

Il nome di Mauro Icardi continua ad infiammare i sogni dei tifosi del Napoli. Il bomber argentino, infatti, è nel mirino del club azzurro, che avrebbe individuato in lui uno dei possibili rinforzi da regalare a Carlo Ancelotti per il reparto offensivo. A confermare la notizia è l'edizione odierna di "TuttoSport", che aggiunge come il Napoli potrebbe a breve far partire l'assalto per lui visto che vede farsi sempre più fredda la pista James Rodriguez.

Mercato Napoli, in arrivo una telefonata di Ancelotti per Icardi

Mauro Icardi Napoli

A quanto pare, infatti, nella prossima settimana Icardi potrebbe ricevere una telefonata da Carlo Ancelotti, che proverà a convincere l'argentino a proposito della bontà del progetto azzurro. Il problema, però, resta, dal momento che il giocatore ha ancora in testa l'Inter ed è un aspetto che non può non essere preso in considerazione.