SSC Napoli, la radio ufficiale - Napoli in cima alle preferenze di Icardi, anche Wanda Nara ha scelto gli azzurri

Calciomercato Napoli ultimissime - Arrivano aggiornamenti importanti sulla questione Mauro Icardi Napoli. A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, lla radio ufficiale della SSC Napoli, è intervenuto Diego De Luca, conduttore della trasmissione. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Calciomercato Napoli- Icardi Napoli, è sfida con la Juve per Mauro Icardi. Arrivano aggiornamenti importati da Alfredo Pedullà di Sportitalia, il Napoli è partito in leggero ritardo rispetto la Juventus per Icardi, ma Aurelio De Laurentiisha pronto un maxi ingaggio per l'attaccante argentino. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

Calciomercato Napoli - Icardi, sfida con la Juve