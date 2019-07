Icardi al Napoli, CorSport: Wanda Nara si è informata su una mega villa a Posillipo! Maurito direbbe sì all'azzurro: il piano di ADL

Calciomercato Napoli - Mauro Icardi ed il Napoli. Una storia che si ripete a distanza di anni. Aurelio De Laurentiis sta fiutando l'affare e adesso non c'è più quella diffidenza che si respirava prima nei confronti di un'operazione complessa ma con tutte le carte in regola, specialmente quelle del Napoli, per portarla avanti. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Mauro Icardi e la moglie-agente Wanda Nara accetterebbero l'opzione azzurro nel proprio futuro. L'Inter ormai ha scaricato l'attaccante argentino senza troppi giri di parole.

Icardi al Napoli, Wanda ha chiesto informazioni per una villa a Posillipo

Ecco che De Laurentiis ne vuole approfittare, ha sentito l'odore del sangue. E i contatti tramite terze parti comunque ci sono stati. Il patron azzurro riuscirebbe a coprire i costi dell'operazione, anche perché le idee sono abbastanza chiare: vuole inserire nell'affare Lorenzo Insigne. L'attaccante del Napoli ha un progetto tecnico che lo coinvolge a pieno, ma non ha la fiducia assoluta dell'ambiente e piace molto all'Inter. De Laurentiis, inoltre, accontenterebbe Maurito sul piano economico.

Wanda Nara, inoltre, si sarebbe già mossa per far visionare alcune case. In particolare, tramite terze persone, avrebbe sondato il terreno per una mega villa a Posillipo. Le parti si muovono, i tifosi napoletani già sognano Maurito con alle spalle James Rodriguez.