Icardi-Napoli, Gazzetta: l'argentino sembra aver ammordibito la sua posizione, l'Inter ha già fissato il prezzo

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in edicola fa il punto sulla trattativa per il passaggio di Mauro Icardi alla S.s.c. Napoli. Secondo la rosea il bomber sembra ammordibito la sua posizione verso Napoli

Ma è il calcio per l’appunto, bellezza. E quindi ci sta che si usino i microfoni e i taccuini per mandare messaggi trasversali. Il riassunto è nelle parole di Marotta: «È stato un vertice molto positivo, il sottoscritto e la società tutta è in perfetta simbiosi con il nostro tecnico. Conosco bene il linguaggio di Conte, è un professionista molto esigente. Ma le sue parole rispecchiano il nostro pensiero. Anzi, fungono da stimolo per tutti noi e confermano gli intenti della società. Con lui inizia una nuova era. Cercheremo di assecondarlo, il tutto nel rispetto delle logiche economiche, per evitare di ricadere sotto la lente d’ingrandimento dell’Uefa sul piano del fair play finanziario. Non possiamo fare investimenti troppo onerosi. Ci teniamo a ribadirlo: l’Inter si attiene orgogliosamente con serietà e rigore al fair play». È una sottolineatura nella quale può esser letta chiaramente una frecciata al Milan. Ed è anche il passaggio chiave per comprendere la posizione del club su Lukaku: a Conte è stato detto che l’affare, a quelle condizioni, ovvero agli 83 milioni chiesti dallo United, non si può fare. Perché lasciare ancora aperto un piccolo spiraglio? È tutto in queste altre parole di Marotta: «Su Icardi e Nainggolan qualcosa negli ultimi tempi si sta muovendo». Il riferimento è all’ex capitano. E più che alla Juventus, il pensiero corre al Napoli, sul quale Icardi avrebbe cominciato a ragionare, non mostrando più segnali di chiusura netta. Marotta – altro passaggio chiave del vertice – ha raccolto le indicazioni della proprietà di non voler svendere un capitale. Dunque Mauro andrà via, ma per una cifra non inferiore ai 60 milioni di euro. Al di sotto, l’Inter è disposta a tenersi in casa il «problema». Ma se cessione sarà in tempi brevi – ecco che si torna a Lukaku – non è da escludere un nuovo tentativo per il belga. Ammesso che avvenga tutto in fretta: l’8 agosto chiude il mercato inglese...