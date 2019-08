TuttoSport su Icardi: ADL sempre al telefono alle Eolie, accordo da limare con Wanda! L'Inter chiede 70 mln sull'unghia

Calciomercato Napoli,Raffaele Auriemma sull'edizione odierna di TuttoSport fa il punto sulla corte serrata della Ssc Napoli al bomber dell'Inter Mauro Icardi.

Aspettando che arrivi Lozano, è il bomber il vero cruccio del Napoli. Soprattutto di DeLaurentiis, da sempre assertore della necessità di prendere un attaccante esperto che dia una mano o che sostituisca Milik, il centravanti polacco dalle potenzialità ancora inespresse. Il patron è in barca alle isole Eolie (la sua tappa di ieri è stata Panarea) ed è continuamente al telefono in attesa che si sblocchi l’opzione Icardi. Le sue telefonate con Wanda Nara hanno portato ad un accordo ancora da limare completamente e pure con l’Inter si è ormai prossimi dal definire il prezzo per il cartellino: il Napoli propone 60 milioni più bonus, l’Inter ne vorrebbero 70 sull’unghia. Il bomber argentino è molto combattuto, perchè con la Juventus ha un ok sulla parola ormai dallo scorso mese di marzo, ma il ds Paratici dovrà prima dismettere due tra Dybala, Higuain e Mandzukic, mentre il Napoli gli ha avanzato la proposta più interessante.