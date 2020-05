Icardi al PSG e Cavani all'Inter, sul Matador anche il Newcastle e l'Atletico Madrid

Ultime notizie calcio - Il nome di Mauro Icardi, accostato di questi tempi anche al Napoli, sta diventando uno dei più chiacchierati su scala internazionale. Il PSG sta lavorando con l'Inter per raggiungere un accordo per il riscatto con i nerazzurri che guardano a Parigi per puntellare il reparto avanzato dopo che la trattativa per Mertens si è praticamente arenata. Marotta, infatti, sogna Edinson Cavani che, però, stando a quanto riportato dall'Equipe, non ha accantonato la possibilità di trovare una intesa per il rinnovo con il club parigino ed al contempo è corteggiato anche dal Newcastle e dall'Atletico Madrid. Colchoneros e nerazzurri hanno dalla loro la possibilità di garantire al calciatore la partecipazione alla prossima Champions League.

Edinson Cavani psg