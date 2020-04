Higuain può dire addio alla Juventus, Tuttosport: il River Plate ci prova, i bianconeri ed il Pipita ci pensano

Ultime calciomercato. Potrebbe essere arrivata ai saluti definitivi l'avventura di Gonzalo Higuain con la Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sull'argentino sarebbe piombato il River Plate: il primo club del Pipita sarebbe interessato nel riportarlo a casa, consentendo alla Juve di alleggerirsi di uno degli ingaggi più pesanti in rosa. Anche lo stesso attaccante ci starebbe pensando, allettato dall'idea di poter riabbracciare i Millionarios e consapevole di non essere più al centro dei progetti juventini.

Qualora l'operazione andasse in porto, la Juventus starebbe pensando di inserire anche qualche promettente canterando del River nell'operazione: da Gonzalo Montiel, passando per Santiago Souza e Julian Alvarez. L'addio di Higuain, inoltre, libererebbe anche spazio per il colpo da novanta in attacco: i nomi in agenda di Paratici sono quelli di Kane, Icardi, Werner oppure Gabriel Jesus.