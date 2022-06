Hellas Verona, Setti chiede aiuto: "Spero che qualche investitore ci dia una mano"

Calciomercato - Il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti chiede aiuto a nuovi investitori per il suo club: "Miglior colpo? Dico Toni. Poi Cacia, Pazzini, Romulo, Jorginho, Iturbe, Zaccagni, Valoti... Luca ha fatto cose straordinarie per l’età: lo ricordo con grande affetto. L'allenatore simbolo dico Mandorlini, Aglietti, Juric e Tudor. Ivan ha introdotto un modo di pensare vicino al popolo di Verona: attaccare, pressare, verticalizzare. Futuro? Mi piacerebbe se qualche veronese in più ci desse una mano, penso che l’appartenenza abbia ancora un senso. Sarebbe bello coinvolgere qualche imprenditore di rilievo".