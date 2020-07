"Ha un contratto blindato con noi, avrà problemi seri!", gli ex agenti minacciano Osimhen: il caso

Ultimissime calcio Napoli - Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di TuttoSport l'obiettivo di mercato Napoli Victor Osimhen ha smesso di parlare con i suoi tre agenti, quelli con cui De Laurentiis aveva da tempo trovato l’accordo.

«Ma ha un contratto blindato con noi e potremmo creargli dei seri problemi», è stata la replica dell’entourage attualmente alla finestra. Ieri sera Cristiano Giuntoli ha raggiunto la squadra nel ritiro di Bologna, anche per esporre a Rino Gattuso la situazione sull’affare più importante per la squadra della prossima stagione. Aspettando che spunti il nuovo agente di Osimhen per avviare una nuova trattativa,