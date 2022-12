Dalla Georgia - Il Napoli è già sul 'futuro Kvara' georgiano: il nome

Calciomercato SSC Napoli - Il club azzurro è già sul futuro Kvaratskhelia georgiano. Come riporta Dachi Tsurtsumia, giornalista di Rustavi2, infatti il Napoli sta monitorando un altro calciatore georgiano, nello stesso ruolo di Kvara.

Giorgi Kvernadze è il nome del 2003 georgiano che il Napoli sta monitorando, come riportano i colleghi georgiani:

Questo il tweet del giornalista Dachi Tsurtsumia:

KVERNADZE HAS SAME POSITION AND PLAYING STYLE AS KHVICHA KVARATSKHELIA. ??? pic.twitter.com/QjrbRX4BSE

