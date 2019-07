Calciomercato Napoli, new entry a centrocampo. Gazzetta: spunta il 20enne Ginella del Montevideo

Calciomercato Napoli - Il mercato è lungo e i nomi non finiscono mai. Lo scouting del Napoli lavora sempre giorno dopo giorno per costruirsi alternative. È vero che ormai sembra quasi chiusa per Elmas, ma c'è un altro nome, riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che ha suscitato l'interesse di Cristiano Giuntoli e della squadra mercato di Aurelio De Laurentiis.

Napoli su Francisco Ginella

La new entry e Francisco Ginella, 20 anni, uruguaiano, in forza al Wanderers Montevideo. Giuntoli ha chiesto informazioni tramite Vincenzo D’Ippolito, l’intermediario che ha già portato al Napoli Gargano e Bogliacino, e che ha contribuito all’arrivo di Cavani al Palermo.