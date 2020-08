Gazzetta su Gabriel: c'è un accordo sulla parola, bonifico al Lille non appena sarà ceduto Koulibaly! De Laurentiis non vuole cedere ad alcun ricatto

Ultime mercato Napoli - Il Napoli ha più impegni di mercato, in questo periodo. Ci sono operazioni che richiedono decisioni immediate o quasi che, tuttavia, non generano ansia in De Laurentiis che ragiona senza condizionamenti o pressioni, come racconta la Gazzetta dello Sport:

"L’entourage di Gabriel chiede un’accelerata, l’Arsenal ha già presentato al Lilla un’offerta superiore a quella napoletana. E già oggi potrebbe accordarsi con l’Arsenal. Ma il massimo dirigente pesa le parole per quelle che sono, dà loro un’importanza relativa. Dopo aver acquistato sei giocatori, tra gennaio e luglio, adesso vuole vendere prima di ogni altra cosa. E vuole farlo cercando di salvaguardare le sue richieste, senza dover cedere ad alcun ricatto. Con Gabriel c’è un accordo sulla parola, un patto tra gentiluomini: appena verrà ceduto Koulibaly, si procederà al bonifico di 25 milioni di euro al Lilla"