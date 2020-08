Gazzetta - Rivoluzione Napoli, De Laurentiis la decise la notte dell'ammutinamento! C’è una logica dietro la volontà di cedere alcuni protagonisti

Quando si ha la certezza della fine di un ciclo, allora bisogna avere il coraggio di svoltare, anche se il cambiamento impone, per forza di cose, scelte dolorose. Lo ha capito per tempo De Laurentiis, pianificando in anticipo il nuovo progetto tecnico. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"La spinta gliel’ha data la notte del 5 novembre, quella dell’ammutinamento. In quel momento, il presidente intuì che quel gruppo aveva perso lo spirito di appartenenza. La rivoluzione è stata avviata in favore di una linea verde, che avvii un progetto comunque competitivo. C’è una logica dietro la volontà di cedere alcuni protagonisti. Koulibaly, Allan, Ghoulam, sono prossimi ai 30 anni e venderli a certe cifre è ipotizzabile soltanto quest’anno. E poi si ridurrà il monte ingaggi"