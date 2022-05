Gazzetta - Il Napoli vorrebbe rinnovare anche Meret, ma servirà l'intervento di ADL

Se da una parte Luciano Spalletti, come racconta la Gazzetta dello Sport, chiede la riconferma di David Ospina in scadenza di contratto, dall'altra bisogna capire il futuro dell'altro portiere Alex Meret.

Futuro Meret a Napoli?

La società ancora ha fatto solo qualche timido passo, anche perché si era posta in generale di non affrontare la questione rinnovi se prima non fosse finito il campionato:

"Ospina chiede almeno la conferma dell’attuale contratto, ci sono i margini per discutere, col Napoli che intende prolungare il contratto anche con Meret (scadenza 2023). Comunque per una decisione del genere, servirà probabilmente anche l’intervento diretto del presidente Aurelio De Laurentiis, che potrebbe risultare decisivo"

