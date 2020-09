Il Cagliari vuole Ounas e lo ha chiesto ufficialmente! Controproposta del Napoli

Calciomercato Napoli - Una lunga chiacchierata per discutere di Nandez, che il Cagliari ha offerto al Napoli per avere Ounas, che non rientra nei piani tecnici di Gattuso. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

"La discussione si sposterà in altra sede, dove si ritroveranno i due direttori sportivi, Giuntoli e Carta. Il Cagliari vuole Ounas e lo ha chiesto ufficialmente. Al Napoli ha offerto Nandez, ma vorrebbe un conguaglio in denaro. Richiesta che il club napoletano non può soddisfare. La prima mossa è stata dei sardi, che hanno chiesto Ounas. Il Napoli lo valuta 15 milioni e ha proposto al Cagliari uno scambio alla pari che non convince Giulini e Carta, ma la trattativa andrà avanti"