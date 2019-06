La Fiorentina di Commisso blinda Federico Chiesa e pensa al grande colpo: Gonzalo Higuain. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per l'argentino rimane in piedi l'ipotesi Roma nell'affare Zaniolo, ma oltre ai giallorossi anche la pista gigliata non sarebbe da escludere dopo la parentesi in prestito al Chelsea. Lo scoglio principale per arrivare al 'Pipita' sarebbe l'ingaggio, visto che il numero nove in bianconero percepisce 7,5 milioni di euro a stagione fino al 2021.