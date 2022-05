Gazzetta - Deulofeu-Napoli, è l'offerta migliore: ok dell'Udinese, ma va ceduto Politano! Le cifre

Calciomercato Napoli - "Deulofeu è un affare per il Napoli", a scriverlo è l'edizione online della Gazzetta dello Sport, che fa il punto sulla situazione dell'attaccante dell'Udinese in uscita. L'offerta più importante è proprio quella del duo Giuntoli-De Laurentiis, ma serve una cessione che gli liberi il posto.

E se Politano uscisse, Deulofeu sarebbe davvero un colpo fattibile in casa SSC Napoli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport:

"UN VERO AFFARE— Gerard Deulofeu lo è. Non soltanto perché è ancora abbastanza giovane, 28 anni, ma anche e soprattutto perché è reduce da una stagione meravigliosa. I colpi li ha sempre avuti, quei lampi di classe che lo hanno fatto balzare agli onori della cronaca non come uno specialista qualsiasi. Quei lampi si sono trasformati in una spremuta di assoluta continuità di rendimento: Gerard difficilmente sbaglia una partita, anzi molto spesso incide e fa la differenza con le sue eccellenti intuizioni. Non sbagliamo se aggiungiamo che è stato il campionato più positivo della sua storia recente, lui che al Milan regalava fiammate ma poi si concedeva troppe pause. Andiamo al sodo: Deulofeu ha altri due anni con l’Udinese, la riconoscenza non si discute, tuttavia ha chiesto alla famiglia Pozzo di essere liberato in caso di una proposta tale da consentirgli il gran salto. Ci sono almeno tre-quattro offerte da valutare, quella più intrigante è del Napoli, sulla carta la piazza giusta per lasciare ancora il segno. De Laurentiis e Giuntoli devono fargli posto, l’indiziato è Matteo Politano reduce da una stagione non troppo convincente. Poi il Napoli sarà pronto, nella speranza che Gerard non abbia troppa fretta. A 15 milioni più eventuali bonus sarebbe un affare e consegnerebbe a Spalletti un giocoliere vero".