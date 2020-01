Gazzetta - De Laurentiis ha già impegnato 95 milioni sul mercato! Il presidente s’è deciso a rivoluzionare il Napoli

Calciomercato Napoli - La finestra sul futuro resterà aperta fino all’ultimo istante di questo mercato invernale. All’immediato presente ci ha già pensato De Laurentiis che ha messo a disposizione di Gattuso tre nuovi giocatori. Si tratta di Stanislav Lobotka, Diego Demme e Matteo Politano. Per giugno, invece, ha già acquistato Amir Rrahmani dal Verona e Andrea Petagna dalla Spal. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"S’è portato avanti con il lavoro, De Laurentiis, in previsione dei cambiamenti che avverranno a giugno. Il presidente s’è deciso a rivoluzionare l’organico, a chiudere un ciclo che ha dato belle soddisfazioni ma che, sul piano pratico, non ha portato né titoli né trofei. E, dunque, ha dato mandato a Cristiano Giuntoli di acquistare, in previsione di cessioni eccellenti. Intanto, ha già speso 95 milioni di euro in questo mese di gennaio ai quali potrebbero aggiungersi altri 34 milioni se dovessero andare a buon fine la trattativa Amrabat. Insomma, c’è la possibilità concreta che il Napoli stabilisca il record di club con maggiori investimenti fatti all’interno di una sessione del calciomercato invernale"