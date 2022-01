Gazzetta - Casale-Lazio, adesso l’affare può andare in porto: nelle prossime ore possibile fumata bianca

Ultime mercato - Casale-Lazio, adesso l’affare può andare in porto? La trattativa per il passaggio in biancoceleste del difensore centrale del Verona sta entrando nel vivo, al punto che già nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"I contatti tra i due club sono sempre più frequenti, così come quelli tra la società romana e l’entourage del giocatore. C’è un’ipotesi di accordo, che va tuttavia definita nei dettagli. E c’è anche da capire in che modo la Lazio voglia aggirare lo scoglio dell’indice di liquidità in negativo, non è escluso che lo stesso presidente possa immettere risorse fresche nel bilancio per rimetterlo in parità. Il Verona lo valuta circa 12 milioni. Ma la cessione alla Lazio dovrebbe maturare per una cifra sui 10 milioni, da pagare al riscatto del giocatore la prossima estate. Una parte (1 milione circa) sarebbe però versata subito per il prestito del difensore da qui a giugno. L’ingaggio di Casale dovrebbe oscillare tra il milione e il milione e mezzo di euro, con un sensibile aumento rispetto a quanto prende ora al Verona"