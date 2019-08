Bologna su Santamaria, piace anche al Napoli: se cambia squadra vuole fare il titolare

Il casting di centrocampo del Bologna va ancora avanti su altri identikit, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport,: vi rientrano Baptiste Santamaria (Angers, seguito molto anche dal Napoli), Nicolas Dominguez (Velez, seguito anche dal Genoa), Adrien Tameze (25 anni, Nizza) e nell’utima ora anche Matias Kranevitter, in uscita dallo Zenit. Da non sottovalutare Baptiste Santamaria, Angers: ex mezzala, contratto fino al 2022, ha anche gli occhi del Napoli addosso. E se cambia, vuole fare il titolare.