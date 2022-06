Fabian Ruiz ha rifiutato il rinnovo! La posizione del Napoli sul calciatore

Calciomercato Napoli- Fabian Ruiz, Matteo Politano e Diego Demme: secondo quanto riporta Il Mattino oggi in edicola, è questo il gruppo degli scontenti in casa Napoli che salvo sorprese andranno dritti verso la cessione nelle prossima settimane. Il caso più delicato è senz'altro quello relativo al centrocampista spagnolo considerando l'attuale situazione contrattuale.

Ecco quanto si legge direttamente dal giornale:

Fabian Ruiz ha un contratto con scadenza giugno 2023 ma ha fatto capire a chiare lettere di non aver intenzione di prolungare il suo accordo col Napoli. Se le cose non dovessero cambiare, quindi, il club azzurro rischierebbe di perderlo a zero alla fine della prossima stagione: ipotesi assolutamente da scongiurare.

Ecco svelato il motivo per il quale potrebbe arrivare la sua cessione gia? in estate, con le big spagnole sempre alla finestra e pronte per l’affondo con il Napoli.