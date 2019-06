Sky - Fabian Ruiz ha rinnovato col Napoli fino al 2024! Ricco adeguamento, eliminata la clausola rescissoria

Mercato Napoli - Calcio Napoli 24 - Aggiornamenti di mercato sul calcio Napoli. Secondo Sky Sport, Fabian Ruiz ha rinnovato il contratto con la SSC Napoli calcio fino al 2024 con l'eliminazione della clausola rescissoria e l'adeguamento del contratto.

Ultimissime calcio Napoli - Fabian Ruiz rinnova

Napoli calcio news - I colleghi di Sky Sport comunicano che il Napoli avrebbe rinnovato il contratto del centrocampista, Fabian, fino al 2024. Al contratto dello spagnolo, a quanto pare, visti anche gli assalti ultimi del Real Madrid, sarebbe stata eliminata anche la clausola rescissoria. Non solo, nel nuovo accordo è previsto anche un adeguamento del suo ingaggio annuale. Tale clausola poteva infatti essere attaccabile da club come il Real Madrid, che aveva mostrato interesse sul giocatore. La firma è prevista al termine dell'Europeo Under 21.