Equipe - Osimhen-Napoli, operazione da 81 milioni di euro! Spunta opzione anche per il 2026

Ultimissime notizie mercato Napoli - Victor Osimhen è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli e l'edizione online del quotidiano francese "Equipe" riporta le cifre dell'affare, sensibilmente differenti rispetto a quelle riportate in Italia. A quanto pare, infatti, il club azzurro avrebbe speso 70 milioni di parte fissa più vari bonus fino ad arrivare ad un massimo di 81.3 milioni di euro. Le notizie, invece, in Italia parlano di circa 50 milioni più bonus. Inoltre nel contratto di cinque anni firmati c'è anche una opzione per la stagione 2025/26.

Osimhen Napoli