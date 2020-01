Calciomercato Napoli - L'Empoli cerca rinforzi in attacco, e nel mirino ci è finito anche un talentino azzurro. Come infatti riferisce Tuttomercatoweb, dopo aver presentato un'offerta importante per Gabriele Moncini della Spal, la società toscana avrebbe posato gli occhi anche su Gennaro Tutino. Il 23enne è attualmente in prestito all'Hellas Verona.