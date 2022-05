Empoli, il presidente: "Viti? Giuntoli ha espresso un apprezzamento. Luperto possiamo riscattarlo entro il 15 giugno, su Parisi, Asllani e Bajrami..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“I tanti complimenti per la stagione? Ci possono portare fuori strada.

Spalletti arrabbiato dopo il 3-2 in rimonta? Le partite hanno sempre il solito sapore, non credo che per lui sia differente. Per noi è stata una gioia immensa, non si vinceva da tanto tempo: la nostra vittoria al Maradona non fu estemporanea come quella dello Spezia, e al ritorno lo 0-2 non ci stava. Solo dopo subentra il dispiacere di aver causato un problema al Napoli.

Riscattare Luperto? Sebastiano è cresciuto ed è diventato affidabile, abbiamo tempo fino al 15 giugno per riscattarlo: tra una decina di giorni faremo dei ragionamenti sulla squadra del domani.

Abbiamo un giocatore che secondo noi giocherà al top in Italia o all’estero, Viti, e faremo delle valutazioni: non credo riusciremo a trattenerlo. Ci sono apprezzamenti più che richieste, e anche qualcosina in più, ma sembrerebbe che si faccia fatica a trattenere certi giocatori.

Giuntoli mi ha chiesto Viti? Con lui ci si confronta, a dicembre ha espresso un apprezzamento. Una squadra importante ha un centrale di sinistra in uscita e pensa di comprare Viti. La Juventus o il Napoli? No, è una squadra estera e non è il Bayer Leverkusen. Però siamo sempre ai pensieri, piace anche a dei club italiani.

Parisi, Asllani e Bajrami col Napoli? Non so, abbiamo la sensazione che abbiamo 8-9 giocatori in prestito e finora più che di mercato vero si parla di pensieri.

Perchè ci si riduce sempre all’ultimo per il mercato? Perchè magari esce uno e devi sostituirlo, può subentrare anche l’idea che possa esserci un esubero dopo i ritiri delle squadre”