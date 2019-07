Elmas-Napoli, Sky: accordo raggiunto, inizio settimana prossima l'annuncio! Cifre e dettagli

Ultime notizie Napoli calcio: Per il trasferimento di Elif Elmas al Napoli siamo in dirittura d'arrivo. Ad annunciarlo è Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, tramite un tweet: "Elmas al Napoli, operazione in chiusura".

Dopo Di Lorenzo e Manolas, dunque, la SSC Napoli sembrerebbe prepararsi ad accogliere il terzo acquisto dell'estate. Un terzino, un difensore, ora un centrocampista... Manca un ultimo tassello e a Napoli tutti sperano sia completato da James Rodriguez.

Elmas

ELMAS AL NAPOLI: 15 MILIONI PIU' BONUS

Calciomercato Napoli. L'affare tra il club partenopeo e il Fenerbahce è stato trovato sulla base di 15-16 milioni più bonus, restano da limare solo alcuni dettagli con l'entourage del calciatore per poi arrivare agli annunci ad inizio settimana, o addirittura nella giornata di domenica. Elmas è stato fortemente voluto da Carlo e Davide Ancelotti. Il centrocampista macedone prenderà il posto di Rog, in via d'uscita. Secondo Sky il croato andrà all'Eintracht Francoforte, in Bundesliga.

Tuttavia nelle ultime ore sono salite le quotazioni del Cagliari per l'acquisto di Marko Rog, con il club sardo forte dell'incasso guadagnato dalla cessione di Barella all'Inter. Il Cagliari sembra disposto a trattare con De Laurentiis per una cifra attorno ai 15 milioni, quanto basta per finanziare l'acquisto di Elmas.