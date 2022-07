Dybala-Napoli, Gazzetta: sembra la storia della volpe e l’uva, che senso ha avviare una trattativa?

Sul mercato del Napoli ieri il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in conferenza stampa, ha provato a dare delle spiegazioni sulla questione legata al prossimo attaccante della Roma Paulo Dybala:

«Dybala? Non era un’opportunità né per noi, né per lui, sul piano dell’inserimento. Spalletti vuol giocare col 4-3-3, anche per Deulofeu il discorso è simile ma valuteremo le possibilità»