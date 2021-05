Donnarumma-Barcellona, contatti in corso! Ter Stegen può finire al Borussia Dortmund

Ultime notizie calcio mercato - Potrebbe approdare in Spagna uno dei talenti migliori del calcio italiano in senso assoluto. Stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb, infatti, sarebbero in corso dei contatti tra l'entourage di Gianluigi Donnarumma ed il Barcellona, con gli spagnoli che sembrerebbero disposti a garantire al portiere un ingaggio superiore ai 10 milioni di euro. Non è certamente l'unica soluzione, ma al momento sembrerebbe la pista più calda in senso assoluto. A fargli spazio potrebbe essere Ter Stegen, nel mirino del Borussia Dortmund.

Donnarumma Barcellona