UFFICIALE - Diawara ceduto a titolo definitivo alla Roma: il comunicato della SSC Napoli

Calciomercato Napoli - Su Calcio Napoli 24 le ultime notizie che riguardano il calcio mercato della SSC Napoli. Amadou Diawara passa all'As Roma calcio! Adesso è ufficiale, a renderlo noto è stato il calcio Napoli attraverso il sito ufficiale calcio Napoli.

Mercato Roma - Diawara ufficiale dal Napoli

Mercato Roma calcio - Amadou Diawara, passa alla Roma calcio, secondo le ultime notizie, per circa 20 milioni di euro. Il calciatore andrà a guadagnare intorno ai 2 milioni di euro a stagione per un contratto che lo legherà ai giallorossi per 5 anni. Fonseca ha spinto per il suo arrivo. Ecco il comuniato della SS riportato da CalcioNapoli24: