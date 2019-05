Rai, Venerato a CN24: "Di Lorenzo-Napoli, annuncio nei prossimi giorni: affare in chiusura. Il colpo non esclude Trippier"

Calcio mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista Rai Tv ed esperto di calciomercato Rai, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni di 'Calcio Napoli 24 Live', trasmissione in onda a Calcio Napoli 24 Tv (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24 sulle vicende del Napoli:

“Ci sono delle discussioni in atto in casa Napoli , non credo a rotture insanabili o a divorzi, sono dinamiche di mercato che fanno parte della vita quotidiana della società. Non mi risulta un rapporto traballante, anche se Ancelotti sa che la piazza ora vuole un titolo. De Laurentiis ha chiesto tempo per impostare i colpi in entrata, aspettando anche qualche operazione in uscita per finanziarli".

"Manolas-Napoli , al momento non mi risulta nulla. Il Napoli non cerca un difensore centrale".

"Per Di Lorenzo sono ai dettagli. Già in settimana si può definire tutto, il Napoli annuncerà il primo acquisto ufficiale. Un’operazione singola che non prevede l’inserimento di Bennacer . Perché deve capire se riesce a piazzare colpi in uscita a centrocampo come Rog . Ma sul giocatore c’è un’opzione morale. Diritti d’immagine? E’ un problema che si risolve facilmente. Ma l’operazione andrà in porto".

"Su Trippier : c’è stato un colloquio diretto con il giocatore attraverso l’agente. Il terzino ha chiesto tempo. Il Napoli aspetta di capire cosa vuole fare. C’è anche un’offerta dell’ Everton che lui sta valutando. Ma Ancelotti lo ritiene importante per il suo ruolo. Ecco perché non ci si è fatti più vici con l’agente di Castagne. Il Napoli vorrebbe prenderli entrambi. Perché di Lorenzo può giocare su entrambe le terzine.

"In avanti il giocatore meno difficile da prendere è De Paul. Anche se il primo nome in attacco per Ancelotti resta Lozano. De Laurentiis ha qualche dubbio per l’infortunio e per le richieste economiche. E’ un affare molto difficile. Per 25 milioni il Napoli può chiudere per De Paul.

Su Quagliarella l'entourage mi dice che non c'è stato alcun contatto con il Napoli. E' una soluzione residuale, solo se sfumano alcuni profili.

Il mercato sarà molto lungo. Non crediate che Ancelotti avrà la rosa chiusa e finita per il ritiro di Dimaro. Si stanno prendendo tantissimo tempo per chiudere i suoi colpi. L'unica operazione a breve termine è Di Lorenzo dell'Empoli.

Roberto Inglese: il Napoli vuole che si scateni l'asta per lui. Si parte da 30 milioni, magari per prenderne 25. E' una pedina importante per fare il mercato in entrata.

Diawara dopo la stagione che ha fatto non sarà venduto per più di 15 milioni di euro.

Ci sarà il riscatto di Ospina, il Napoli parlerà con l'Arsenal nonostante non sia scattato il riscatto automatico per le presenze"