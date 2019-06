De Paul-Inter, il direttore sportivo dell'Udinese in sede a Milano! I dettagli sull'obiettivo del Napoli

Calcio Napoli mercato - L'Inter incontra l'Udinese per Rodrigo de Paul: il trequartista argentino, che è seguito da tempo anche dal Napoli, è attualmente impegnato con l'Argentina nella fase finale della Coppa America. De Paul, oltre a essere seguito dall'Inter e consigliato da Antonio Conte, è da diversi mesi seguito dalla SSC Napoli che con Cristiano Giuntoli ha scambiato informazioni sia con il club friulano che con gli agenti del calciatore argentino. Con Conte all'Fc Inter però salgono le quotazioni di vedere De Paul a Milano, vista la polivalenza, il quale può giocare sia da esterno, che da trequartista puro, che da mezzala.

Inter News - De Paul, sorpasso al Napoli! Il ds dell'Udinese in sede a Milano

Mercato Inter - Secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.com, il ds dell'Udinese, l'ex Napoli Pierpaolo Marino oggi ha incontrato l'Inter nella nuova sede nerazzurra, in Porta Nuova. Marino ha discusso soprattutto di De Paul con Marotta e Ausilio: sebbene abbia definito la visita "un incontro di cortesia" e nonostante l'offerta del Napoli calcio per il classe 1994. Il calciatore infatti piace ancora, ma bisognerà trovare l'accordo con l'Udinese per quanto concerne il prezzo del cartellino. L'Inter lavora, ma il Napoli non molla il calciatore.

De Paul-Napoli, l'ex ds sul trasferimento di calciomercato

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex direttore sportivo dell’Udinese Manuel Gerolin, rilasciando alcune dichiarazioni: