DAZN - Hermoso-Napoli, trattativa nella fase decisiva: ecco cosa manca per chiudere

Calciomercato SSC Napoli - Mario Hermoso è un obiettivo concreto di Manna-Conte, che potrebbero mettere a segno un grosso colpo per uno svincolato di lusso, in uscita dall'Atletico Madrid, per rinforzare la difesa.

Hermoso-Napoli: trattativa avanzata

Sull'accordo ormai vicino fra Mario Hermoso e il Napoli, via X s'è appena espresso il giornalista di DAZN, Orazio Accomando:

"Napoli, su Mario Hermoso la distanza da limare è solo su ingaggio. C'è volontà da parte di tutti di chiudere. Come detto, la trattativa è entrata nella fase decisiva".