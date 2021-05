Dalla Turchia annunciano: "Enzo Roco al Napoli! Accordo raggiunto"

Calciomercato Napoli - Arrivano le ultimissime notizie di mercato dalla Turchia che annunciano un imminente acquisto del Napoli calcio, si tratta di Enzo Roco. Secondo quanto riferito dal noto giornalista Volkan Demir di A Spor, il Napoli ha messo gli occhi sul difensore cileno Enzo Roco e sarebbe ad un passo dall'acquisto.

Enzo Roco Napoli

Calciomercato Napoli, colpo Enzo Roco: calciatore in viaggio

Il Napoli avrebbe raggiunto l'accordo con Enzo Roco, difensore esperto classe 1992 del Karagumruk, club turco che ha chiuso il campionato di Super Lig all'ottavo posto con 60 punti e i club italiani pensano all'acquisto di alcuni top player in rosa. Secondo le ultime voci di mercato, Enzo Roco sarebbe ormai destinato a vestire la maglia Napoli dopo aver stretto l'accordo. Enzo Roco è un difensore centrale di 1,92 m e in passato ha giocato con Elche ed Espanyol in Spagna, mentre prima di trasferirsi al Karagumruk la scorsa estate giocava per il Besiktas. Ha un contratto in scadenza nel 2022. In stagione ha messo a segno anche 3 gol.