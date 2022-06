Dalla Spagna - Roma su Cavani: Mourinho lo contatta personalmente

Calciomercato Napoli - L'attaccante uruguaiano è pronto ad approdare in Serie A di nuovo. Possibile colpo di mercato della Roma che vuole prendere Cavani con Mourinho che spinge in prima persona. Come riportato da Elnacional.cat José Mourinho è in contatto personalmente con Edinson Cavani per portarlo alla Roma. El Matador, che si sta per svincolare dal Manchester United, piace a tante squadre europee, soprattutto al Real Madrid che è in cerca di un vice-Benzema. La Roma garantirebbe a Cavani un ruolo più da protagonista rispetto ai Blancos.