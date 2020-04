Dalla Spagna - Rakitic sempre più lontano del Barcellona: anche il Napoli pensa al croato

Ultimissime calciomercato Napoli. Tra i tanti nomi accostati al club partenopeo per la prossima sessione estiva c'è anche quello di Ivan Rakitic. Il centrocapista croato, secondo quanto riportato quotidiano catalano L'Esportiu, potrebbe essere arrivato al termine della propria avventura con il Barcellona. Legato ai blaugrana da un contratto in scadenza nel 2021, l'ex Siviglia dovrebbe finire sul mercato per non rischiare di andare in scadenza il prossimo anno: su di lui ci sono diversi club europei tra cui Juventus, Inter e, appunto, il Napoli.