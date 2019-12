Dalla Spagna - L'Atletico Madrid a caccia di una punta per gennaio, spunta il nome di Cavani

Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di Mundo Deportivo, l'Atletico Madrid sarebbe alla ricerca di una punta centrale per il mercato di gennaio. Tra gli obiettivi dei colchoneros sarebbe entrato Edinson Cavani, ex Napoli, che con l'arrivo di Mauro Icardi al PSG sembra aver perso il posto di titolare proprio a causa dell'arrivo dell'Argentino al Wanda Metropolitano. Simeone, intanto spinge per l'uruguaiano per rinforzare il suo reparto offensivo che rimarrà orfano di Diego Costa fino a febbraio a causa di un lungo infortunio.