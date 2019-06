Dalla Spagna - Duello con il Barcellona per Rodrigo: avviati i contatti con il Valencia

Non c'è solo il Napoli su Rodrigo del Valencia. Il giro di attaccanti coinvolge anche il barcellona che è alla ricerca di una punta versatile e di movimento, in questo caso Rodrigo farebbe proprio al loro caso. Infatti secondo quanto riferisce Sport.es, il Barcellona sarebbe convinto dal punto di vista tecnico-tattico di affondare su Rodrigo. Allenatore e staff sono convinti che potrebbe essere un ottimo acquisto. Ma c'è una clausola da 120 milioni di euro, anche se il Valencia deve vendere entro luglio per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario.