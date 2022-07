Dalla Germania - Niente Serie A per Kostic: rinnova con l'Eintracht Francoforte

Calciomercato Napoli - Arriva l'annuncio dalla Germania per quanto riguarda il rinnovo di Kostic con il Francoforte. Il calciatore era in scadenza 2023 ed è stato accostato a Juventus, Roma e Napoli in Serie A. Accordo raggiunto tra Filip Kostic e l'Eintracht Francoforte per il rinnovo. Come riportato da SPORT1 firmerà fino al 2026 per 5 milioni a stagione, ha intenzione di accettare l'offerta.