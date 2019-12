Dalla Francia - Ancelotti sogna Insigne! Vuole portarlo già a gennaio in Premier League

Calciomercato Napoli - Carlo Ancelotti, nuovo allenatore dell'Everton, come riportato dal noto quotidiano francese le10sport.com, sta prendendo in seria considerazione di portare Lorenzo Insignein Premier League. Il capitano della SSC Napoli non sta vivendo un buon periodo ambientale con i propri tifosi e potrebbe partite già la prossima sessione di mercato.

Insigne Everton, Ancelotti vuole prenderlo subito

