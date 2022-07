Dall'Inghilterra - Salta il Napoli per Broja: è ad un passo dal West Ham, ha già lasciato il ritiro del Chelsea

Il West Ham è vicino a raggiungere un accordo con il Chelsea per l'attaccante Armando Broja, secondo il Daily Telegraph. Broja è stato accostato insistentemente al Napoli.

Broja

West Ham su Broja

Broja ha lasciato il tour pre-stagionale del Chelsea negli Stati Uniti per tornare in Inghilterra mentre i due club continuano a discutere di un accordo. Il West Ham ha lanciato un'offerta da 30 milioni di sterline (35,9 milioni di dollari) per Broja la scorsa settimana: 25 milioni di sterline di base fissa e cinque milioni legati a bonus.

