Dall'Inghilterra: L'agente di Alexis Sanchez ha incontrato 4 club italiani, anche il Napoli! Ingaggio fuori portata

Ultimissime calcio Napoli - Si aggiunge un altro nome alla lista di giocatori accostati in questa campagna acquisti della Ssc Napoli: si tratta dell'attaccante cileno ex Udinese Alexis Sanchez che non ha reso quanto doveva nei suoi 18 mesi all'Old Trafford dopo il suo trasferimento dall'Arsenal

Calciomercato Napoli, proposto Sanchez

Sanchez non rientra nei piani di Solskjaer, col tecnico norvegese che vorrebbe puntare su Marcus Rashford, Anthony Martial, Daniel James e l'attaccante adolescente Mason Greenwood.

Alexis Sanchez torna a Manchester dopo la Copa America

Sanchez, 30 anni, che ha segnato solo tre gol in 32 partite dello United, è appena tornato ad allenarsi dopo un lungo congedo a causa della sua partecipazione nella Copa America ed è pronto a partire alla ricerca del calcio normale.

Secondo il tabloid Daily Mirror l'agente Fernando Sanchez Fernando Felicevich ha incontrato i dirigenti della Juventus a maggio, insieme a Napoli, AC Milan e Inter, avrebbero preso in considerazione la possibilità di prenderlo in prestito.

Lo United preferirebbe una cessione a titolo definitivo per liberarsi dal forte stipendio di Sanchez che condiziona qualsiasi trattativa e che obbligherà quasi certamente il Manchester a compartecipare all'ingaggio in prestito.

Quanto guadagna Alexis Sanchez

Il Daily Mail ha svelato i termini contrattuali del Nino Maravilla, il giocatore più pagato in Premier League. Sanchez guadagna circa 29 mln di euro all'anno, così divisi: 330 mila euro a settimana di stipendio base, 110 mila euro a settimana di diritti di immagine per un importo annuale di 5,5 mln di euro più 400 mila euro al mese di vari bonus. Davvero una cifra proibitiva per qualsiasi club italiano, in primis il Napoli che secondo quanto riferito dall'esperto di Rai Sport Ciro Venerato avrebbe già declinato l'offerta.