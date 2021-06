Calciomercato Napoli - Mattia Zaccagni al Napoli. Arrivano novità riguardo il futuro di Mattia Zaccagni che ha rifiutato il Torino del suo ex allenatore Ivan Juric. Secondo le ultime notizie giunte da Verona, da L’Arena, Zaccagni ha detto 'no' al Torino e aspetta Milan o Napoli. Per il centrocampista al momento la pista Napoli è quella più concreta. Nelle prossime settimane ci saranno novità.