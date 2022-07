Da Verona - Simeone-Napoli, fissato il prezzo per cederlo! Ipotesi prestito, i dettagli

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista de L’Arena Simone Antolini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Giovanni Simeone? Non c’è futuro per lui al Verona, lo hanno riscattato per 12 milioni dal Cagliari e vorrebbero averne 16-17 per fare plusvalenza. L’interesse del Napoli è intermittente ma c’è da tempo, il giocatore sa che sarà ceduto e probabilmente potrebbe giocare a maglie invertite la prima di campionato essendo Verona-Napoli.

Non è una trattativa semplice, anche in passato il Napoli avevamo capito potesse arrivare a 13-14 milioni di euro. La notizia che abbiamo noi adesso è che il Verona possa cederlo in prestito oneroso per un paio di milioni di euro, con riscatto a fine stagione per 13-15 milioni di euro massimo.

Il Verona ha l’esigenza di venderlo dopo aver speso 12 milioni e deve rientrare, Napoli è una piazza graditissima dal Cholito e in azzurro ha giocato il suo idolo Diego Armando Maradona. Se il Napoli arrivasse ad un milione dalla somma chiesta dal Verona, potrebbero intervenire gli agenti e lo stesso calciatore”