Da Verona - Ilic-Napoli: operazione in stile Rrahmani, si può chiudere già a gennaio

Il Napoli prova seriamente ad acquistare Ilic dall'Hellas Verona in vista della prossima stagione. Gli azzurri vantano ottimi rapporti con la società di Setti che vuole vendere e si aprono le discussioni. Si può chiudere già a gennaio in stile Rrahmani.

Calciomercato Napoli - Ultime notizie di mercato sul Napoli oggi per l'affare Ilic. Ecco quanto riportato da l'Arena da Verona:

Il Napoli sta seriamente pensando a Ivan Ili?. Il club partenopeo potrebbe andare in scena un'operazione speculare a quella vista in occasione della cessione di Rrahmani. Per il momento, come conferma anche lo stesso agente del giocatore, siamo solo ai sondaggi tuttavia il Verona potrebbe cedere il giovane esterno serbo già nel prossimo mercato di gennaio con passaggio effettivo alla corte di De Laurentiis solamente a stagione terminata.