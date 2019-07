Da Torino - La Juventus cerca un terzino, riprende quota Hysaj tra le alternative

Obiettivo terzino destro per la Juventus di Maurizio Sarri. Perché in uscita - rivela il Corriere di Torino - c'è sempre João Cancelo, valutato 55-60 milioni di euro e fondamentale per la campagna acquisti in entrata.

Mercato Napoli, gli occhi della Juventus su Hysaj

Il club bianconero, quindi, in attesa che si sblocchi la questione col Manchester City, il quale a sua volta cerca di piazzare il brasiliano Danilo, cerca un esterno difensivo. E in attesa di capire se trattenere o meno Luca Pellegrini, è di nuovo Matteo Darmian a essere obiettivo concreto bianconero. Ma sullo sfondo - rivela il quotidiano - tra le varie alternative, riprende quota anche l’ipotesi che porta a Elseid Hysaj del Napoli.