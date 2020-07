Da Torino: il Napoli ha capito che Milik vuole Sarri, ma spera di cederlo ad Atletico Madrid o Tottenham

Calciomercato Napoli - Milik alla Juventus e Bernardeschi al Napoli? Lo scambio è ancora lontano dalla chiusura, ma qualcosa continua a muoversi sottotraccia come racconta l'edizione odierna di Tuttosport:

"Tramite il lavoro degli intermediari, il Napoli ha capito benissimo che Milik, oltre a non prolungare (accordo in scadenza nel 2021), ha un desiderio ben chiaro in testa: raggiungere Sarri. Allo stesso tempo alla Continassa hanno capito che il Napoli, pur sperando in una cessione all’estero (Atletico e Tottenham), è disposto comunque a parlarne per soldi (non meno di 40 milioni) o per Bernardeschi"