Da Roma - Sogno Sarri, ha chiesto il colpo Insigne a Tare! Ecco l'offerta della Lazio e quella del Napoli: le cifre

Ultime calciomercato Napoli - Maurizio Sarri è ad un passo dalla Lazio, sarà il nuovo allenatore dei biancocelesti dopo l'addio di Simone Inzaghi che ha firmato con l'Inter. E se Hysaj a costo zero è fra i primi nomi fatti dal tecnico, come rivelano da Roma nell'ultimo incontro dell'ex allenatore del Napoli con il presidente Lotito, Sarri avrebbe fatto anche un altro nome in chiave SSC Napoli.

Calciomercato Napoli, Sarri ha chiesto il colpo Insigne a Lotito

Stando a quanto raccontato da LaLazioSiamoNoi, Maurizio Sarri avrebbe chiesto a Lotito di fare un tentativo per acquistare Lorenzo Insigne, contratto a scadenza col Napoli e ancora senza l'accordo per il rinnovo. Sebbene il capitano azzurro vorrebbe guadagnare 5 milioni con un leggero ritocco dell'attuale stipendio, riportano da Roma via Twitter in uno space, Insigne riceverà dal Napoli una proposta per tre anni alle cifre simili rispetto a quelle attuali mentre la Lazio proverebbe a convincerlo con un lungo contratto (5-6 anni) anche se a cifre leggermente più basse. Ma ecco quanto si legge su LaLazioSiamoNoi:

"Sarri, oltre a Hysaj, sogna di tornare ad allenare anche Lorenzo Insigne. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'allenatore avrebbe chiesto a Tare e Lotito uno sforzo per arrivare all'attaccante della Nazionale. L'amicizia con Ciro Immobile, il richiamo del vecchio allenatore e i non perfetti rapporti con il Napoli potrebbero essere dei preziosi alleati. Insigne nel 2022 si libererà a 0 e chiede un ingaggio da 5 milioni a stagione più bonus. De Laurentiis vorrebbe invece confermare i 4.5 a stagione. La Lazio potrebbe inserirsi in questa spaccature e spalmare su più anni la cifra con l'aggiunta di bonus legati a presenze, gol, assist e risultati. Affare difficile e impegnativo, ma che per Sarri sarebbe un bel regalo visto che il folletto napoletano proprio con il tecnico toscano ha vissuto alcuni dei suoi anni migliori".