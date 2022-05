Da Empoli - Si complica il riscatto di Luperto: troppi 4 milioni, Corsi spinge per chiudere

Calciomercato Napoli - Sebastiano Luperto, difensore del Napoli in prestito all'Empoli, che ha concluso una stagione molto positiva. Il riscatto del centrale è fissato a favore dei toscani per circa 4 milioni di euro. Una cifra troppo elevata considerata da Pianeta Empoli, questo può rappresentare una sorta di scoglio. La volontà della società di Fabrizio Corsi è quella di tenerlo, ma le cifre potrebbero complicare le cose.