Da Bergamo - Atalanta disposta a trattare Ilicic e Castagne con il Napoli dalla prossima settimana, richiesti Inglese e Verdi!

Calcio mercato Napoli - Carlo Ancelotti potrebbe ritrovarsi nuovi rinforzi nelle prossime settimane. Il Napoli ha già raggiunto l'accordo economico con Ilicic e Castagne, ora bisognerà convincere l'Atalanta che intanto la settimana prossima si gioca l'accesso alla prossima Champions League. SSC Napoli dopo il gol alla Spal e l'esultanza con il bacio sulla maglia.

Ultimissime calcio Napoli - Ilicic e Castagne nel mirino

Come riportato dal Corriere di Bergamo, lunedì è stato il giorno di Josip Ilicic, con il Napoli che vuole acquistarlo: contratto triennale a 2,2 milioni di euro, il 50% in più di quanto prende in nerazzurro. La situazione non è chiusa, ma l’interessamento partenopeo esiste, lo sloveno vorrebbe andare in una big anche perché richiesto in prima persona da Ancelotti. L’Atalanta però non era convinta di poter raggiungere la Champions qualche mese fa e magari alcune cessioni non saranno necessarie. Escludere tutte le cessioni è impossibile, si tratta poi di ricavare il massimo nelle contropartite. Roberto Inglese piace, Simone Verdi è stato richiesto nei mesi scorsi, la possibilità di collaborare c’è. Prima di sedersi a un tavolo, però, l’idea è quella di vedere come va a finire una stagione che può essere monumentale. Stesso discorso per Timothy Castagne, con gli azzurri che sono pronti a offrire un quinquennale da 1,5 milioni. Sul belga c’è anche il Milan che può offrire una contropartita interessante come Diego Laxalt, già avuto da Gasperini.