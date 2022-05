Calciomercato Napoli - Il rapporto fra Napoli e Bari può aiutare anche in chiave mercato. Alessandro Zanoli, terzino destro classe 2000, che ha trovato spazio nella seconda parte di stagione e guadagnandosi anche la chiamata di Mancini per lo stage di Coverciano, piace al Bari.

Alessandro Zanoli

Bari su Zanoli la formula dell'operazione

Il Napoli crede molto in questo ragazzo, ma potrebbe pensare ad un prestito in Serie B e la piazza di Bari gli consentirebbe di trovare quella continuità che serve per crescere. Lo riporta Il Quotidiano di Puglia.